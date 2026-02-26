Бельгія орендує ППО в Норвегії для захисту ключових портів

Прем’єр-міністр Бельгії Барт Де Вевер оголосив про намір розгорнути сучасну систему протиповітряної оборони в порту Антверпен у 2027 році. Метою рішення є захист одного з ключових економічних і військово-логістичних вузлів Європи, який відіграє важливу роль у забезпеченні операцій США на континенті, пише Politico.

Для прикриття порту обрано норвезькі зенітно-ракетні комплекси NASAMS, які Бельгія вже закупила раніше. Система вважається ефективною завдяки сумісності з ракетами, що використовуються бельгійськими винищувачами F-16 та F-35.

Військовий експерт Йенс Франссен наголосив, що Антверпен є економічним і оборонним серцем країни, яке потребує надійного захисту, зокрема через значення трубопроводу Антверпен–Марсель для постачання пального військовим і цивільним аеропортам у разі конфлікту.

Оскільки нові комплекси надійдуть лише у 2028 році, бельгійська влада планує орендувати першу батарею ППО безпосередньо у Норвегії вже наступного року. Штаб протиповітряної оборони розмістять в Урселі у Східній Фландрії, що дозволить одночасно прикривати порти Зебрюгге, Антверпена та Гента.

Розгортання ППО є частиною ширшої ініціативи зі створення спільного «оборонного купола» над регіоном Бенілюкс у координації з Нідерланди. Посилення власних європейських систем протиповітряної оборони в Брюсселі пояснюють агресивною риторикою Росії та зростаючими сумнівами щодо безумовности гарантій безпеки з боку США.