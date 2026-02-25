﻿
Полiтика

Віткофф вірить у потенційну зустріч Зеленського та Путіна

Спецпосланець президента США Стівен Віткофф вірить у потенційну зустріч президента України Володимира Зеленського з Путіним.

"Ми дуже віримо в цю зустріч, вважаємо, що частково ми намагалися вирішити всі інші питання, а потім залишити лідерам питання щодо територій. Так, у нас багато роботи щодо територій, нам потрібно розглянути всі різні концепції, є багато різних варіантів для роздумів", - сказав він.

За словами Віткоффа, США вірять, що на зустрічі Зеленського і Путіна можна було підтвердити попередні домовленості, а також вирішити питання територій, повідомляє "Інтерфакс-Україна".

"Це підтвердження питань, які ми обговорювали: процвітання, економічне зростання та можливості, кредит для української системи. Тож зустріч охопила б це, гарантії безпеки. Але, найголовніше, вона охопила б питання територій. І тому ми дуже віримо в це", - сказав він.

Він висловив сподівання, що якщо це станеться, то тоді, можливо, ми завершимося якоюсь тристоронньою зустріччю.

Фото: ТСН.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

СШАРосіяпереговориУкраїнавійнапутінЗеленськийВіткофф
