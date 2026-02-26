Про ризики повної заборони російської мови в школах, попередила заступниця очільника МОН

Повна заборона російської мови в українських школах може мати протилежний ефект і спричинити додаткову напругу, заявила заступниця міністра освіти і науки України Надія Кузьмичова.

За її словами, якщо повністю заборонити спілкування російською мовою у школах, це може знову підняти питання про право українців на її використання у різних сферах життя. «Якщо повністю заборонити говорити російською мовою у школах, ми побачимо зворотний результат», – зазначила Кузьмичова.

Посадовиця підкреслила, що українська мова має залишатися основною мовою освітнього процесу та шкільного середовища. Водночас, мовна політика не може будуватися виключно на заборонах і санкціях. «Йдеться про те, щоб визначені законодавством норми запрацювали. І тут не обійтися лише контролем і санкціями», – додала вона.

Кузьмичова наголосила, що примус, особливо щодо підлітків, часто має зворотний ефект. Завдання школи – послідовно зміцнювати позиції української мови без створення нових ліній розколу.

