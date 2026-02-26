Після хуртовини в Нью-Йорку гра в сніжки в Вашингтон-сквері спричинила конфлікт мера з поліцією

Після сильної хуртовини в Нью-Йорку гра в сніжки в парку Вашингтон-сквер переросла у конфлікт між мером міста Зохраном Мамдані та керівництвом поліції.

Інцидент стався в понеділок після того, як місто засипало майже 51 сантиметром снігу, інформує ВВС. Відео з місця події, які швидко поширилися в TikTok та X, зафіксували, як учасники масової гри в сніжки кидали сніг у бік поліціянтів. Парк у районі Ґрінвіч-Віллидж традиційно стає місцем снігових розваг під час заметілей, однак цього разу ситуація вийшла за межі звичайної гри.

За інформацією керівництва поліції (NYPD), офіцери прибули до парку після дзвінків на номер 911. На відео видно, як частина присутніх вигукує образи та кидає сніг і лід у бік правоохоронців, коли ті повертаються до службових автомобілів.

У четвер поліція повідомила про арешт 27-річного Гусмана Кулібалі у зв’язку з інцидентом. Також розшукують ще трьох чоловіків віком приблизно 18-20 років. Представник поліції заявив, що підозрювані “умисно неодноразово влучали в поліціянтів снігом та льодом у голову, шию та обличчя, спричинивши травми”. Двоє офіцерів були госпіталізовані, їхній стан – стабільний.

Мер Мамдані заявив, що переглянув записи та не вважає, що в цій ситуації мають бути висунуті кримінальні обвинувачення. “З тих відео, які я бачив, це виглядало як діти, які грають у сніжки”, – сказав він.

У подальшому дописі мер закликав мешканців міста поважати працівників міських служб. “Офіцери, як і всі працівники міста, працювали під час хуртовини, забезпечуючи безпеку ньюйоркців і рух транспорту. Ставтеся до них з повагою. Якщо хтось і має отримати сніжкою, то це я”, – написав він.

У середу Мамдані повторив свою позицію, зазначивши, що, на його думку, це “була гра в сніжки”, визнавши, що вона “вийшла з-під контролю, але саме цим вона й була”.

Позиція мера викликала різку реакцію з боку профспілок поліції. Президент Благодійної асоціації поліціянтів (PBA) Патрік Гендрі заявив: “Реакція мера – це повний провал лідерства. Це була не просто “гра в сніжки”. Це був напад – дорослі кидали шматки льоду та каміння – унаслідок чого двоє офіцерів опинилися в лікарні з травмами голови та обличчя”.

Він додав: “Мер надіслав ганебний сигнал кожному поліціянту, який служить цьому місту, і небезпечний сигнал кожному, хто може замислитися про напад на правоохоронця в майбутньому”.