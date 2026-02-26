Погода 26 лютого: переважно без опадів, до +3°

Сьогодні на території країни переважатиме хмарна погода. Хмарно. На сході та південному сході країни мокрий сніг та дощ, місцями налипання мокрого снігу. На решті території без опадів.На дорогах крім півдня і Закарпаття - ожеледиця, повідомили синоптики.

Вітер переважно північний, 5-10 м/с,. У південних областях місцями пориви 15-18 м/с.

Температура повітря - від 2° морозу до 3° тепла, на Закарпатті - 1-6° тепла.

У Києві та області - хмарно. Опади не очікуються. На дорогах ожеледиця. Вітер північний, 5-10 м/с. У столиці температура повітря близько 0°; на Київщині - від 2° морозу до 3° тепла.

