Погода 25 лютого: опади охоплять більшість регіонів

На заході збережеться хмарна погода, місцями пройде невеликий мокрий сніг та дощ. В Ужгороді — без істотних опадів. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме 0…+5 градусів.

У північних областях також хмарно, подекуди невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря — від -1 до +2 градусів, повідомили синоптики.

У центральних регіонах очікується хмарна погода з невеликим мокрим снігом та дощем. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря -1…+2 градуси.

На сході країни вдень прогнозують невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер західний, 5–10 м/с. Температура повітря вдень — від -1 до +3 градусів.

На півдні невеликий дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме +3-5 градусів.

У Київ - хмарна погода, місцями невеликий мокрий сніг та дощ. Вітер північно-західний, 5–10 м/с. Температура повітря становитиме від -1 до +1 градуса.

