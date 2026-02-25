У НЕК Укренерго пояснили, що у разі, якщо сусідні країни не зможуть надати аварійне постачання електроенергії, компанія може звернутися по допомогу до інших держав. Про це повідомляється у відповіді «Укренерго» на запит Радіо Свобода.

«Якщо оператори систем передачі суміжних країн не мають технічної можливості надати аварійну допомогу, НЕК «Укренерго» може звернутись за багатосторонньою угодою до країн, які приєдналися до неї: Німеччини, Австрії, Чехії, Хорватії, Болгарії, Словенії, Сербії, Данії, Франції та Італії», – зазначили у компанії.

Водночас «Укренерго» повідомляє, що офіційних документів про одностороннє припинення угоди про взаємне аварійне постачання електроенергії від словацького оператора SEPS наразі не надходило.

23 лютого прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо заявив, що країна може призупинити аварійні поставки електроенергії до України, якщо не відновиться постачання російської нафти через трубопровід «Дружба». Фіцо зазначив, що у січні 2026 року аварійні поставки до України були вдвічі більші, ніж за весь 2025 рік.

Міністерство енергетики України раніше повідомляло про рекордний імпорт електроенергії з ЄС у січні – 41,987 ГВт*год, проте окремих даних щодо постачання зокрема зі Словаччини не надавалося.

Заяви Словаччини пролунали після переговорів європейських міністрів у Брюсселі, які намагалися переконати Будапешт та Братиславу не блокувати допомогу Україні. Словаччина та Угорщина також утримують вето на 20-й пакет санкцій ЄС проти Росії та виділення кредитних коштів Україні, доки не відновиться постачання нафти трубопроводом «Дружба».

Українські посадовці наголошують, що нафтопровід був пошкоджений російськими обстрілами наприкінці січня, а словацькі та угорські чиновники це заперечують. Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга під час засідання Ради ЄС порадив Словаччині та Угорщині «адресувати ультиматуми Кремлю».

Нафтопровід «Дружба» забезпечує транзит російської нафти до Європи, зокрема до Угорщини та Словаччини. За даними досліджень фінського Центру досліджень енергетики та чистого повітря (CREA) і болгарського Центру вивчення демократії (CSD), імпорт російської сирої нафти до цих країн у 2022–2024 роках приніс Кремлю 5,4 млрд євро, що еквівалентно вартості 1800 балістичних ракет «Іскандер-М».