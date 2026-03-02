Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо, – Піт Гегсет

Міністр війни Піт Гегсет заявив, Сполучені Штати не розпочинали війну в Ірані, але за президента Дональда Трампа її завершать.

Про це Гегсет повідомив на пресконференції в Пентагоні, передає The Guardian.

Посадовець зазначив, що протягом "47 довгих років" іранський режим вів "дикунську, односторонню війну" проти Сполучених Штатів.

Робили це вони через кров американців, автомобільні бомби в Бейруті, ракетні обстріли кораблів, вбивства в посольствах США, вибухи на дорогах в Іраку та Афганістані.

Глава Пентагону зауважив, що за президентства Трампа покладуть край цій війні.

"Ми не розпочинали цю війну, але за президента Трампа ми її завершуємо", — повідомив він.