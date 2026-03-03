Операція «Епічна лють»: у Білому домі прояснили плани США щодо Ірану

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт роз’яснила основні цілі, які США переслідують в Ірані в рамках операції “Епічна лють”. За словами Лівітт, стратегічними завданнями Вашингтона є:

- ліквідація ракетного арсеналу Ірану та знищення всієї ракетної промисловості країни;

- знищення військово-морського флоту Ірану;

- позбавлення “терористичних маріонеток” режиму можливості дестабілізувати регіон або атакувати сили США;

- зупинка виготовлення саморобних вибухових пристроїв, які поранили та вбили тисячі людей, включно з американцями;

- гарантія того, що Іран ніколи не отримає ядерну зброю.

«Запобігання загрозам з боку радикального режиму та його терористичних лідерів — це чітка і необхідна мета. Знищення терористів вигідне для Америки. 49 високопоставлених лідерів іранського режиму, включно з верховним лідером аятолою Алі Хаменеї, уже ліквідовані», — заявила Лівітт.

Вона також зазначила, що під час літньої кампанії 2025 року було знищено основні ядерні об’єкти Ірану. Водночас Тегеран відмовився відновлювати угоду, незважаючи на багатомісячні перемовини.

«Простіше кажучи, терористичний іранський режим не хотів співпрацювати зі світом. Протягом 47 років він активно сприяв вбивству американців та фінансував інші терористичні організації. Попередні американські президенти не діяли, але нинішній президент Дональд Трамп виправляє це та притягує винних до відповідальності», — підкреслила Лівітт.

Вона резюмувала, що за адміністрації Трампа агресивні дії іранського режиму та його погрози будуть припинені.

Як повідомляло раніше ForUa, після ліквідації Хаменеї Іран можуть очолити ще більш радикальні ісламісти.