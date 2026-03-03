﻿
Культура

Новий стандарт українського святкового кіно: стартувало виробництво фільму «S Миколай та загублений лист

Новий стандарт українського святкового кіно: стартувало виробництво фільму «S Миколай та загублений лист

Український кінематограф продовжує формувати власну нішу святкового кіно. Днями розпочалося виробництво нової сімейної комедії «S Миколай та загублений лист». Проєкт обіцяє стати однією з головних культурних подій зимового сезону 2026 року, поєднуючи сучасний гумор із глибокими традиціями доброчинності та віри у дива.

Режисерський почерк та концепція

Постановкою стрічки займається Олександр Кірієнко, чий попередній проєкт «Вартові Різдва» вже встиг завоювати прихильність глядачів. Нова робота режисера — це не просто розважальна історія, а спроба створити теплий, «ламповий» всесвіт, де дива відбуваються поруч із нами. За сюжетом, глядачів чекає казкова атмосфера, зосереджена на важливості уваги до ближнього та збереженні святкових символів.

Зірковий ансамбль: від драми до комедії

Особливістю проєкту є потужний акторський склад, який об’єднав майстрів різних жанрів. Це підкреслює амбітність стрічки як важливого культурного продукту:

  • Віктор Жданов — актор, відомий за глибокими ролями у стрічках «Сірі бджоли» та «Кіборги», постане у новому, незвичному для себе образі.

  • Тетяна Малкова — зірка хітів «Конотопська відьма» та «Відпустка наосліп».

  • Іван Бліндар — виконавець головної ролі у байопіку «Я, «Побєда» і Берлін».

  • Олена Хохлаткіна — актриса фільму «Памфір», що додає проєкту особливої професійної ваги.

Також у стрічці з’являться Артемій Єгоров, Ірина Сопонару, Михайло Кукуюк та Ірина Кудашова. Окремим сюрпризом для глядачів стане участь чотирилапого актора — папійона Джессі.

Хто стоїть за лаштунками

Виробництвом займається компанія Big Hand Films. Над візуальною частиною та змістом працюють:

  • Оператор: Костянтин Пономарьов.

  • Сценаристи: В’ячеслав Островцев та Олександр Брагін.

  • Художниця-постановниця: Карина Балеян.

  • Продюсери: Марія Каель, Сергій Баранов, Аліса Калюжна та Ігор Корж.

Коли чекати на прем’єру

Фільм «S Миколай та загублений лист» вийде у широкий прокат 26 листопада 2026 року. Реліз заплановано саме до відкриття зимового святкового сезону, аби нагадати українцям про силу єдності та світла, які несе в собі образ Святого Миколая.

 Автор: Наталка Печерська

Теги:

кіноСвятий МиколайкомедіяS Миколай та загублений листBig Hand FilmsВіктор ЖдановТетяна Малкова
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

У країнах Близького Сходу перебуває близько 250 тис. українців, – Сибіга
Суспiльство 02.03.2026 20:09:16
У країнах Близького Сходу перебуває близько 250 тис. українців, – Сибіга
Читати
Отаманщина: Уряд дозволив підприємствам створювати власну ППО
Війна 02.03.2026 19:40:21
Отаманщина: Уряд дозволив підприємствам створювати власну ППО
Читати
ДБР оголосило в розшук сержанта, підозрюваного в побитті курсанта
Суспiльство 02.03.2026 19:01:56
ДБР оголосило в розшук сержанта, підозрюваного в побитті курсанта
Читати

Популярнi статтi