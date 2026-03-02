В Україні викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях

СБУ та БЕБ викрили масштабну схему розкрадання коштів в енергетичних компаніях України, які підконтрольні одному із підсанкційних бізнесменів.

Йдеться про привласнення майже 68 мільйонів гривень з рахунків енергопідприємства, яке є частково державною власністю (25% акцій товариства перебувають у державній власності в особі Міненерго), повідомляє СБУ.



Щоб заволодіти цією сумою, фігурант, перебуваючи за кордоном, організував злочинну схему, до якої залучив топменеджмент підконтрольних компаній.



Вони створили для фігуранта фіктивну посаду радника голови правління підприємства, яке постачає електроенергію від магістральних мереж до кінцевих споживачів.



При цьому йому було встановлено щомісячну зарплату в розмірі 1,5 млн грн.



Це у шість разів перевищило обмеження на максимальну суму заробітної плати в енергокомпаніях, встановлені Нацкомісією, що здійснює держрегулювання у сферах енергетики та комунальних послуг.



Щоб підсанкційний бізнесмен «не перевантажувався» на роботі, учасники оборудки встановили йому трудовий графік тривалістю лише 4 години на тиждень.



За такою «схемою» фігурант обходив санкції на виведення капіталу з підприємств енергетичного сектору України.



На підставі зібраних доказів наразі підсанкційному бізнесмену заочно повідомлено про підозру за ч. 3 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (організація привласнення, розтрати майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).



Підозру отримали троє його спільників – керівники енергокомпаній за ч. 2 ст. 27, ч. 5 ст. 191 Кримінального кодексу України (співучасть у привласненні, розтраті майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем, вчинені в особливо великих розмірах або організованою групою).



Фігурантам загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.



Оскільки організатор оборудки перебуває за межами України, тривають комплексні заходи для його притягнення до відповідальності.

Фото: СБУ.