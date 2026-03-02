У країнах Близького Сходу перебуває близько 250 тис. українців, – Сибіга

МЗС України працює над забезпеченням ефективної консульської допомоги громадянам України, які перебувають у країнах Близького Сходу. Наразі в регіоні перебуває близько 250 тис. українців. Про це повідомляє МЗС України.

Міністр закордонних справ Андрій Сибіга заявив, що консульська служба МЗС перебуває у постійному контакті з громадянами України, а посольства взаємодіють із місцевими службами, органами влади країн перебування та європейськими партнерами.

"Станом на зараз, на щастя, немає інформації щодо поранень чи загибелі громадян України внаслідок погіршення безпекової ситуації. Знаємо про проблеми з вильотом у тих країнах, де закрите небо. В усіх ситуаціях посольства на зв’язку з громадянами, надають необхідні консультації", - сказав він.

За словами Сибіги, МЗС у співпраці з європейськими партнерами вже вдалося перемістити частину громадян суходолом до безпечних місць, зокрема до Єгипту.

Станом на 2 березня на цілодобову «гарячу лінію» МЗС надійшло близько трьох десятків звернень, що не є значною кількістю та переважно стосуються відтермінування рейсів.

"Аналізуємо розвиток подій та опрацьовуємо всі можливі сценарії реагування, включно з евакуацією, з метою гарантування безпеки громадян України", — заявив міністр.

Він закликав українців, які перебувають у країнах регіону, дотримуватися заходів безпеки та уважно стежити за повідомленнями українських дипломатичних установ і місцевих органів влади.