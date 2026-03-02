ДБР оголосило в розшук сержанта, підозрюваного в побитті курсанта

Державне бюро розслідувань оголосило в розшук сержанта — командира однієї з навчальних груп факультету протиповітряної оборони Сухопутних військ Харківського національного університету Повітряних сил імени Івана Кожедуба. Його підозрюють у побитті курсанта.

За даними слідства, під час занять із самопідготовки сержант вирішив «перевірити знання» підлеглого. Залишившись невдоволеним відповіддю, він почав бити курсанта кулаками по тулубу та голові. Згодом, як стверджують правоохоронці, підозрюваний повалив військовослужбовця на коліна та продовжив завдавати ударів по голові, одночасно ображаючи й принижуючи його. Потерпілий зазнав легких тілесних ушкоджень.

Після відкриття кримінального провадження фігурант, за інформацією ДБР, почав тиснути на свідків і погрожував одному з них насильством через надані показання. Згодом він повідомив керівництву про нібито виклик на допит до ДБР, однак самовільно залишив місце служби.

Нині сержант переховується від слідства, його оголошено в державний розшук. Повідомлення про підозру вручили його близьким родичам.

Йому інкримінують застосування насильства щодо підлеглого в умовах воєнного стану, погрозу насильством щодо свідка з помсти за раніше надані показання, а також самовільне залишення військової частини в умовах воєнного стану. У разі доведення вини підозрюваному загрожує до 12 років позбавлення волі.