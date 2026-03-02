﻿
Війна

Отаманщина: Уряд дозволив підприємствам створювати власну ППО

Отаманщина: Уряд дозволив підприємствам створювати власну ППО

Уряд оновив умови експериментального проєкту із залучення підприємств до державної системи протиповітряної оборони. Відтепер об’єкти критичної інфраструктури зможуть створювати власні групи ППО для захисту своїх підприємств.

Про це повідомила прем’єр-міністерка України Юлія Свириденко.

Вона зазначила, що підрозділи ППО на підприємствах мають відповідати встановленим кваліфікаційним вимогам. Для цього персонал проходитиме спеціальне навчання та сертифікацію в закладах, визначених Міністерством оборони.

Згідно з оновленими правилами, командування Повітряних сил ЗСУ зможе тимчасово передавати підприємствам засоби протиповітряної оборони та боєприпаси, які наразі не залучені бойовими підрозділами. Використані боєприпаси поповнюватимуть за спрощеною процедурою — на підставі актів про фактичні витрати.

Також у межах проєкту переглянуть порядок інвентаризації, зберігання, обліку та застосування засобів ППО і боєприпасів.

На тлі цих рішень Володимир Зеленський заявив про підготовку нових російських ударів по об’єктах інфраструктури. Президент наголосив, що захист неба має залишатися максимально зосередженим і ефективним, а на кожну загрозу необхідно оперативно реагувати та знищувати повітряні цілі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

урядппоЮлія Свириденко
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

Читайте також

ППО Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15
Війна 02.03.2026 16:03:17
ППО Кувейту помилково збила три американські винищувачі F-15
Читати
Підліток готував новий теракт у центрі Харкова
Війна 02.03.2026 15:54:48
Підліток готував новий теракт у центрі Харкова
Читати
В Одесі на ухилянтах щомісяця заробляли 30 мільйонів
Суспiльство 02.03.2026 15:31:55
В Одесі на ухилянтах щомісяця заробляли 30 мільйонів
Читати

Популярнi статтi