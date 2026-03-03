В Україні радикально посилили покарання за порушення ПДР: штрафи до 40 тисяч і конфіскація авто

В Україні змінили правила покарань для водіїв, які ігнорують вимоги дорожнього руху. Тепер навіть дрібні помилки можуть обернутися суттєвими фінансовими втратами.

Найменші штрафи — за забуте вдома посвідчення водія — становлять 425 грн. Проте цифрова копія у застосунку «Дія» прирівнюється до фізичного документа, тож у разі наявності смартфона проблем уникнути можна.

Водії без прав або з документами неправильної категорії (наприклад, «В» замість «С») платитимуть 3400 грн. У таких випадках патруль має право відсторонити водія та евакуювати авто на штрафмайданчик.

Особливу увагу приділено тим, хто вже позбавлений прав через суд. Перше порушення після такого рішення обійдеться у 20 400 грн. Повторне протягом року — до 40 800 грн. Крім того, суд може заборонити керування транспортом до 7 років або навіть конфіскувати авто.

Власникам машин також варто пам’ятати: передача керма особі без прав тягне штраф у 510 грн. Оплата квитанції не звільняє від відповідальності — поліція не випустить авто на дорогу, поки за кермо не сяде людина з дійсними документами.

Як повідомляло раніше ForUa, в Україні оновили штрафи за порушення ПДР.