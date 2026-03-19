Дитина перебуває три місяці в комі після ДТП, у Харкові судитимуть суддю

У Харкові передали до суду справу щодо судді, яку обвинувачують у скоєнні дорожньо-транспортної пригоди з тяжкими наслідками для двох неповнолітніх.

Як повідомили в Офісі генерального прокурора, аварія сталася 18 грудня 2025 року на вулиці Дудинській у напрямку проспекту Любові Малої. За даними слідства, суддя одного з районних судів Харківської області здійснила наїзд на двох дівчат, які переходили дорогу нерегульованим пішохідним переходом.

Унаслідок наїзду обидві потерпілі отримали тяжкі травми. Станом на березень 2026 року 14-річна дівчина залишається в реанімації непритомна. Інша, 13-річна, прийшла до тями в середині січня і нині проходить курс реабілітації.

Під час розслідування правоохоронці провели комплекс експертиз, які засвідчили, що водійка мала всі технічні можливості, щоб уникнути зіткнення. Жодних несправностей транспортного засобу чи інших обставин, які б перешкоджали зупинці, не виявлено. Водночас, за висновками слідства, вона проігнорувала дорожній знак, не знизила швидкість і не надала перевагу пішоходам.

Наразі досудове розслідування завершене. Судді інкримінують порушення правил дорожнього руху, що спричинило тяжкі тілесні ушкодження (ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України). Санкція статті передбачає до восьми років позбавлення волі.

Розгляд справи відбудеться в Новобаварський районний суд Харкова.