Кінець стабільності: вимкнення світла скоро стануть новою нормою для всієї Землі

Глобальна енергетична система опинилася на межі колапсу. Як повідомляє Bloomberg, поєднання військового конфлікту на Близькому Сході та стрімкого зростання цін на енергоносії запустило руйнівну ланцюгову реакцію, що загрожує стабільності майже кожної країни світу.

Географія обмежень стрімко розширюється

Криза вже перестала бути теоретичною загрозою і перейшла у фазу жорстких обмежень для мільйонів людей:

Єгипет та Куба: Країни вже перейшли на регулярні графіки відключень електроенергії через дефіцит генерації.

Шрі-Ланка: Влада вдалася до радикальних заходів, оголосивши середи неробочими днями для економії ресурсів.

Пакистан та Таїланд: Уряди переводять державних службовців на дистанційний режим роботи, щоб зменшити споживання енергії в адміністративних будівлях та на транспорті.

Паливний дефіцит та торговельні бар'єри

Ситуацію загострює протекціонізм великих гравців. Китай офіційно призупинив експорт нафтопродуктів, намагаючись забезпечити внутрішній ринок, що вже спричинило дефіцит у сусідніх регіонах. У М’янмі запроваджено ліміти на заправку приватного транспорту.

За прогнозами аналітиків Bloomberg, це лише перші сигнали масштабного шторму. Якщо динаміка цін на паливо не зміниться, найближчими місяцями практика віялових відключень та примусового скорочення енергоспоживання може стати новою реальністю для більшості країн планети.

