Бійці замість служби ремонтували квартири, слідство підозрює командира бригади

43 окрема механізована бригада заявила, що співпрацює зі слідством після оголошення підозри її командиру, якого правоохоронці підозрюють у використанні підлеглих не за призначенням — для виконання ремонтних робіт у приватній нерухомості.

Про це повідомила пресслужба підрозділу, наголосивши на готовності забезпечити повну взаємодію зі слідчими органами.

Напередодні Державне бюро розслідувань поінформувало, що спільно з іншими правоохоронцями викрило командира однієї з військових частин ЗСУ, який, за даними слідства, залучав військовослужбовців до робіт у помешканнях своїх родичів.

За інформацією Української правди, йдеться про командира 43 окремої артилерійської бригади імені гетьмана Тараса Трясила Ярослав Лисенко.

Слідство вважає, що з вересня 2024 року він залучив щонайменше сімох військових до виконання ремонтів у квартирах і будинках, пов’язаних із його родиною, а також у власному житлі. Зокрема, йдеться про об’єкти в Черкасах, Черкаській області та на Київщині.

При цьому, за версією правоохоронців, командир звітував керівництву, що військовослужбовці перебувають у розташуванні частини та виконують службові обов’язки. Попри це, їм нараховували та виплачували грошове забезпечення як за повноцінну службу.

Командиру оголосили підозру за статтями, що передбачають відповідальність за зловживання владою та організацію ухилення від військової служби. Також підозри отримали військовослужбовці, яких залучали до робіт.

У 43-й бригаді наголосили, що сприяють розслідуванню, але закликали утриматися від передчасних оцінок і нагадали, що остаточне рішення щодо винуватості ухвалює суд.

У підрозділі підкреслили, що продовжують виконувати бойові завдання у штатному режимі, а додаткову інформацію обіцяють надати після завершення слідчих дій у межах законодавства.