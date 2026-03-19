Українець ухилявся від призову і сконав у румунських горах за сто метрів від кордону

Рятувальники Румунії отримали інформацію про 28-річного українця, який, перетнувши кордон по горах, втратив здатність рухатися. Коли його відшукали, він був уже мертвий.

Про це розповіла рятувальна служба румунської провінції Марамуреш.

Приблизно о 17:00 18 березня біля підніжжя гори прикордонники зупинили українського громадянина. Той розповів про ще одного українця із сильною слабкістю й набряком ноги, який повністю втратив здатність рухатися, пройшовши сто метрів углиб румунської території.

За словами його супутника, постраждалий лишився на імпровізованому «ліжку» з гілок хвойних дерев, щоб захиститися від прямого контакту зі снігом і гіпотермії.

На його порятунок відправили гірських рятувальників, однак операцію ускладнював складний рельєф, сніговий покрив і зниження температури з настанням вечора. Зрештою, українця знайшли мертвим.

«Важко зрозуміти, як 28-річний молодий чоловік зважився вирушити в гори в таких складних умовах — без мінімального спорядження, з оголеними щиколотками та в спортивному взутті. Ця ситуація ще раз підкреслює, наскільки нещадним може бути гірське середовище без належної підготовки, особливо в умовах стресу та відчаю, які змусили його вирушити в цей шлях», — написали в румунській рятувальній службі.

До ранку рятувальники мали спустити тіло загиблого до підніжжя гори.

У Румунії не раз розповідали про виявлення чоловіків, які незаконно перетинали кордон з українського боку, щоб уникнути призову. Здебільшого такі випадки траплялися в горах: чоловіки збивалися зі шляху й телефонували румунським рятувальникам.