Пентагон запросив понад $200 мільярдів на війну з Іраном

Міноборони США звернулося до Білого дому з проханням погодити запит до Конгресу щодо виділення понад 200 мільярдів доларів для фінансування подальших бойових дій в Ірані.

Ця сума значно перевищує витрати на триваючу досі кампанію авіаударів. Кошти планують спрямувати на термінове збільшення виробництва критично важливого озброєння, яке було витрачено американськими та ізраїльськими силами під час ударів по тисячах цілей протягом останніх трьох тижнів, повідомляє The Washington Post.



Підготовкою запиту займається заступник міністра оборони Стівен Файнберг, який вже підготував низку заходів, щоб швидко розв'язати проблему нестачі високоточних боєприпасів та активізувати американський оборонно-промисловий комплекс.



Вартість війни стрімко зростає і лише за перший тиждень бойових дій перевищила 11 мільярдів доларів. Деякі представники Білого дому мають сумніви, що Конгрес схвалить такий масштабний запит. Експерти вказують на обмежені можливості промисловості США щодо швидкого нарощування виробництва через нестачу робочої сили та дефіцит матеріалів.