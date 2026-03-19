Апеляція посилила вирок чоловіку за злочини проти дітей у шкільних туалетах Києва

У Києві апеляційна інстанція задовольнила скаргу ювенальних прокурорів та посилила покарання 35-річному чоловіку, якого обвинувачували у злочинах проти малолітніх у навчальних закладах Подільського району.

Як повідомляє Київська міська прокуратура, прокурори довели, що впродовж одного дня чоловік двічі заходив до шкільних туалетів, де перебували учні молодших класів.

Перший епізод стався у гімназії, де він оголився перед 6-річним хлопчиком. Ці дії сторона обвинувачення кваліфікувала як розпусні щодо малолітнього.

Того ж дня в іншому навчальному закладі чоловік зайшов до туалетної кабінки, де перебував 8-річний школяр, і вчинив дії, які прокурори розцінили як завершений замах на зґвалтування.

Суд першої інстанції кваліфікував обидва епізоди як розпусні дії щодо малолітніх та призначив покарання у вигляді 6 років і 6 місяців позбавлення волі. Прокуратура оскаржила це рішення, наполягаючи на більш тяжкій кваліфікації одного з епізодів.

Київський апеляційний суд підтримав позицію обвинувачення. Чоловіка визнали винуватим у замаху на зґвалтування малолітньої особи, а також у вчиненні розпусних дій щодо дитини.

Йому призначено 10 років позбавлення волі. Крім того, суд заборонив обіймати посади та займатися діяльністю, пов’язаною з роботою з дітьми, їх вихованням і дозвіллям, строком на три роки.

Наразі засуджений перебуває під вартою.

Водночас, згідно з Конституцією України, особа вважається невинуватою, доки її вину не буде доведено у встановленому законом порядку та підтверджено обвинувальним вироком суду.