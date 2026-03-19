Трамп обіцяє знищити газове родовище «Південний Парс»

США завдадуть масованого удару по газовій інфраструктурі іранського родовища "Південний Парс", якщо Тегеран знову атакує катарські заводи з виробництва зрідженого природного газу.

"Ізраїль більше не атакуватиме "Південний Парс", якщо Іран не ухвалить нерозумного рішення напасти на Катар. У такому разі США – із допомогою чи без неї та незалежно від згоди Ізраїлю – масовано знищать усе газове родовище "Південний Парс" із такою силою й потужністю, яких Іран ніколи раніше не бачив. Я не хочу санкціонувати такий рівень насильства та руйнувань через довгострокові наслідки, але якщо об'єкти з виробництва СПГ у Катарі знову будуть атаковані, я не вагатимуся", - написав президент США Дональд Трамп.



Трамп повідомив, що нещодавній удар по іранському родовищу "Південний Парс" здійснив Ізраїль через гнів щодо подій на Близькому Сході" За його словами, була уражена відносно невелика ділянка, а США та Катар нічого не знали про підготовку цієї атаки.

Трамп зазначив, що Іран помилково пов'язав ці дії з Катаром і завдав удару у відповідь по катарських об'єктах ЗПГ.

