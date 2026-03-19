Застрелив поліціянта під час перевірки документів й утік: у Слов'янську шукають нападника

У четвер у Слов’янську Донецької області під час перевірки документів невідомий відкрив вогонь по поліцейських, унаслідок чого загинув правоохоронець. Нападник утік, тривають заходи для його затримання.

Як повідомили в Національній поліції України, інцидент стався близько 11:30. Під час перевірки документів у підозрілого чоловіка той раптово застосував зброю проти наряду поліції.

Від отриманих поранень на місці загинув капітан поліції Олег Захаренко — старший дільничний офіцер відділу поліції № 4 Краматорського районного управління поліції.

Зловмисник після нападу зник з місця події. Правоохоронці проводять розшукові заходи, на місці працюють усі профільні служби.