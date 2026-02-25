Українки потерпають від сексуального та фізичного насильства у ЄС

Біженки з України зазнають фізичного та сексуального насильства у країнах Євросоюзу, попри отримання тимчасового захисту, повідомляє Агентство ЄС із основних прав (FRA) у звіті «У пошуках безпеки від війни – насильство та порушення прав жінок з України».

Звіт ґрунтується на інтерв’ю з 1 223 жінками, які виїхали з України після початку повномасштабного вторгнення Росії. Опитування проводили з березня по червень 2024 року у Чехії, Німеччині та Польщі.

За даними FRA, 25% жінок з України зазнали фізичного або сексуального насильства з початку війни, а 54% зазнавали фізичного або словесного нападу у ЄС через розмови українською мовою. Крім того, 51% жінок стали об’єктами сексуальних домагань, а 23% – онлайн.

24% опитаних стикалися з потенційно експлуататорськими пропозиціями щодо транспорту, житла або роботи. Серед працюючих жінок 36% працювали без контракту, а 24% не отримували або отримували занижену заробітну плату.

Директорка FRA Сірпа Раутіо наголосила, що країни ЄС повинні забезпечити захист та підтримку українським біженкам, аби вони могли відновити життя після пережитих травм.

Як повідомляло раніше ForUa, Євросоюз спрощує правила відмови у наданні притулку біженцям.