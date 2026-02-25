﻿
Надзвичайні події

Підприємець, що співпрацював із Силами оборони, готував удари РФ по Києву

Служба безпеки України затримала підприємця, який виготовляв броньоване скло для потреб Сил оборони та, за даними слідства, збирав для росії розвіддані про українські оборонні виробництва.

У СБУ повідомили, що фігурантом є 59-річний бізнесмен, який постачав броньоване скло для автомобілів українських військових. У Telegram він публічно поширював проросійські коментарі, після чого потрапив у поле зору спецслужб РФ.

За версією слідства, чоловік отримав завдання підготувати ракетні удари по підприємствах у Києві, які ремонтують військову техніку. Для встановлення їхніх координат він відвідував об’єкти під приводом переговорів про виготовлення бронескла та узгодження технічних завдань, а на місці фіксував розташування виробничих цехів.

Крім цього, підозрюваний планував придбати та приховано встановити на територіях потенційних цілей мінікамери з віддаленим доступом, щоб російські спецслужби могли спостерігати за об’єктами й оцінювати наслідки можливих ударів.

Співробітники СБУ викрили схему завчасно та затримали підприємця за місцем проживання. Правоохоронці задокументували його контакти з ФСБ і паралельно вжили заходів для убезпечення оборонних компаній. Під час обшуків у нього вилучили телефон і комп’ютер із доказами співпраці з РФ, а також договори з підприємствами, по яких готувалися удари.

Чоловікові повідомили про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України — державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану. Наразі він перебуває під вартою без права внесення застави; санкція статті передбачає довічне позбавлення волі.

 Автор: Богдан Моримух

