В Україні запровадили єдині правила виплат родинам загиблих і зниклих безвісти військових

Верховна Рада України у середу, 25 лютого, ухвалила в цілому урядовий законопроєкт №13646 щодо соціального захисту військовослужбовців базової військової служби та членів їхніх сімей. За документ проголосували 284 народні депутати.

Про ухвалення закону повідомив міністр оборони України Михайло Федоров. За його словами, документ формує єдину та зрозумілу систему соціальних гарантій для військових до, під час і після проходження служби, а також закріплює відповідальність держави перед захисниками та їхніми родинами.

Закон передбачає гарантоване грошове, медичне, продовольче й речове забезпечення військовослужбовців, надання відпусток за сімейними обставинами, лікування та реабілітацію за рішенням військово-лікарської комісії. Також держава забезпечує проживання, безоплатний проїзд і поштовий зв’язок.

Після завершення служби військові зберігають право повернутися на роботу на посаду не нижчу за попередню. Документ гарантує виплату допомоги в розмірі середньої заробітної плати після постановки на військовий облік, професійну адаптацію, повноцінний страховий і трудовий стаж, а також право на щорічну відпустку вже в перший рік роботи.

Окремий блок закону стосується родин загиблих і зниклих безвісти військових. Запроваджується єдиний підхід до виплат: загальний обсяг державної допомоги становить 15 млн грн. Родини зниклих безвісти отримують щомісячні виплати близько 120 тис грн, а в разі підтвердження загибелі держава доплачує різницю до загальної суми 15 млн грн.

Як повідомляє Інтерфакс-Україна, закон також встановлює шестиденний робочий тиждень з одним вихідним для курсантів і слухачів військових навчальних закладів. Крім того, військовослужбовці після звільнення з полону отримують право на відпустку в особливий період та під час дії воєнного стану.

Водночас із профільного закону вилучено норми щодо підстав звільнення з військової служби та положення про альтернативну невійськову службу для осіб із релігійними переконаннями, оскільки ці питання не належать до предмета його правового регулювання.