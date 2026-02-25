Зміна стратегії: РФ перейшла до тактики «тисячі порізів»

Після чотирьох років повномасштабної війни Росія відмовилася від спроб здійснити масштабний прорив лінії фронту та перейшла до тактики поступового виснаження, відомої як «тисяча порізів», повідомляє France24

За оцінками експертів Clingendael Institute та University of Portsmouth, нинішня тактика російських військ є адаптацією радянських методів прихованого проникнення, які застосовувалися під час Другої світової війни.

Зазначається, що російські підрозділи діють малими групами — зазвичай по 2–3 особи, рідше до 10 військових. Метою таких мікрогруп є максимальна непомітність для українських дронів. Для маскування від тепловізорів російські солдати використовують термоплівку або спеціальні плащі, які тримають на відстані від тіла. Аналітики Atlas Institute вказують, що цей підхід уже дав агресору обмежені тактичні результати в районі Купʼянськ та Покровськ.

Експерти називають таку модель бойових дій «стратегією бідняка», до якої Росія вдалася через відсутність ресурсів для повноцінного стратегічного прориву. За словами фахівця з безпеки Еріка Стейнмана з інституту Clingendael, навіть за високих втрат російська сторона здатна тривалий час витримувати війну на виснаження.

Водночас аналітик Вілл Кінгстон-Кокс із групи Verona зазначає, що тактика «тисячі порізів» не завжди забезпечує територіальні здобутки, але свідчить про зміну підходів російської армії — від прагнення до швидких проривів до систематичного тиску.

Окрему роль у цій стратегії відіграє й пропагандистський чинник. Влітку 2025 року фіксувалися випадки, коли російські військові встановлювали прапори в українських населених пунктах виключно для фотофіксації. Попри те, що такі акції були нетривалими, оприлюднені кадри створювали уявлення про нібито активне просування РФ.

Водночас Збройні сили України адаптуються до нових загроз. За даними експертів, Сили оборони дедалі активніше застосовують наземні дрони вздовж лінії фронту, зменшуючи безпосередні контакти піхоти з диверсійними групами противника. Також Україна посилює удари по військовій та енергетичній інфраструктурі в глибині території РФ, намагаючись підвищити ціну війни для агресора.

Як повідомляло раніше ForUa, українські підрозділи відновили контроль над 300 км² території.