Блокування санкцій: Будапешт і Братислава «помилилися» в оцінці агресії

Під час закритої дискусії на Рада ЄС із закордонних справ 23 лютого, де обговорювали вето Угорщина та Словаччина на 20-й пакет санкцій проти Росії, позиції двох країн суттєво різнилися. Як стало відомо Радіо Свобода від кількох дипломатів у Брюссель, Угорщина поводилася значно різкіше, тоді як Словаччина займала стриманішу лінію.

За словами співрозмовників, міністр закордонних справ України Андрій Сибіга поінформував колег, що ремонтні роботи на нафтопроводі тривають і запропонував альтернативний маршрут постачання. У відповідь глава угорської дипломатії Петер Сійярто відкинув ці аргументи та звинуватив Україну в неправдивих заявах. Будапешт, за даними дипломатів, повторив, що без відновлення транзиту заблокує як 20-й пакет санкцій, так і 90-мільярдну позику для України, тоді як Братислава висловлювалася значно обережніше.

У Європейська комісія запевнили учасників засідання, що перебувають у постійному контакті з українською стороною щодо стану нафтопроводу Дружба та що існує чітке зобов’язання якнайшвидше завершити ремонт.

Інший дипломат розповів про «значне розчарування» серед решти 25 держав-членів ЄС тим, що Угорщина та Словаччина блокують критично важливі для України рішення, узгоджені раніше, зокрема санкційний пакет і остаточне схвалення 90-мільярдного кредиту. За його словами, дехто з колег відкрито ставив під сумнів мотиви Будапешта, припускаючи, що йдеться радше про внутрішньополітичні чинники та вибори, а не про нафту.

Угорщина та Словаччина наполягають на збереженні вето доти, доки не відновиться транспортування російської сировини нафтопроводом «Дружба». Українська сторона заявляє, що трубопровід було пошкоджено внаслідок російських обстрілів наприкінці грудня, тоді як угорські та словацькі посадовці це заперечують. 23 лютого Сійярто знову заявив про відсутність фізичних перешкод для постачання, назвавши проблему політичною, і звинуватив Київ у спробах тиску на Будапешт у питанні переговорів про членство України в ЄС.

У Єврокомісії того ж дня підтвердили, що нафтопровід «Дружба» був зруйнований Росією, зауваживши водночас, що відновлення є зобов’язанням України, а строки залежать від української сторони. Там також наголосили, що очікують від усіх лідерів ЄС виконання домовленості, досягнутої на саміті 18 грудня, щодо надання Україні багатомільярдної позики, і що спроби переконати Будапешт і Братиславу відмовитися від вето триватимуть на різних рівнях.