Угорщина знову розгортає свої війська на кордоні з Україною під приводом захисту енергосистеми

Прем’єр-міністр Угорщина Віктор Орбан заявив про нібито «українську загрозу» для енергосистеми країни та оголосив про розгортання військових для захисту об’єктів енергетичної інфраструктури.

Як передає Reuters, Орбан звинуватив Україна у нібито підготовці дій, спрямованих на порушення роботи угорської енергосистеми. За його словами, це відбувається на тлі зупинки постачання російської нафти через нафтопровід Дружба.

Прем’єр заявив, що доручив посилити охорону критично важливої енергетичної інфраструктури, зокрема шляхом розгортання військових і необхідного обладнання поблизу ключових енергетичних об’єктів. Крім того, він повідомив про запровадження заборони на польоти безпілотників у прикордонному з Україною регіоні Угорщини.

Раніше міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто заявляв, що Будапешт блокуватиме ухвалення 20-го пакета санкцій Європейський Союз проти РФ і виділення кредитних коштів для України, доки не буде відновлено транзит російської нафти трубопроводом «Дружба».

Нагадаємо, що 22 лютого 2022 року Міністерство оборони Угорщини офіційно оголосило про переміщення своїх військ до кордону з Україною.

Водночас українські офіційні особи та деякі експерти висловлювали занепокоєння щодо характеру цього розгортання. Колишній посол України в США Валерій Чалий та представники СБУ зауважували, що до кордону стягувалися не лише тилові, а й наступальні підрозділи, включаючи танки, мотопіхоту та понтонні переправи. Це породило припущення про наявність у Будапешта «плану Б» на випадок окупації Києва Росією.

