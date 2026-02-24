﻿
Економіка

Мецола затвердила виділення Україні 90 мільярдів євро попри блокування Угорщини

Президентка Європейський парламент Роберта Мецола підписала рішення про надання Україні кредиту Євросоюзу обсягом 90 млрд євро у 2026–2027 роках.

Про це Мецола повідомила у соцмережі X. За її словами, кошти спрямують на забезпечення роботи ключових державних інституцій, підтримку оборони України, зміцнення спільної безпеки та свободи України й ЄС, а також на досягнення справжнього і тривалого миру та закріплення європейського майбутнього України.

Раніше, 20 лютого, стало відомо, що Угорщина заблокувала рішення про виділення Україні цього кредиту, пояснивши це припиненням транзиту російської нафти нафтопроводом «Дружба».

У МЗС України заявили, що ще 27 січня поінформували Будапешт про пошкодження нафтопроводу в районі Бродів на Львівщині внаслідок російських обстрілів, а звинувачення на адресу Києва назвали нелогічними.

Попри це, міністр закордонних справ Угорщини Петер Сійярто 23 лютого на засіданні Ради ЄС заявив, що Росія нібито не обстрілювала інфраструктуру «Дружби», а Україна припинила транзит через «внутрішнє політичне рішення». У МЗС України ці заяви розцінили як такі, що грають на користь Росії.

Також єврокомісар з питань економіки Валдіс Домбровскіс повідомив, що Євросоюз не розглядає альтернативних механізмів надання Україні кредиту на 90 млрд євро, який наразі блокує Угорщина.

