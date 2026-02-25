﻿
Енергетика

Енергетичний "Рамштайн" відбудеться вже у березні - деталі

У березні відбудеться засідання енергетичного формату "Рамштайн", повідомив міністр енергетики України Денис Шмигаль. За словами Шмигаля, європейські лідери відвідали київську теплоелектроцентраль (ТЕЦ), яка зазнала серйозних руйнувань через російські обстріли. Візит дав змогу наочно оцінити масштаби пошкоджень та нагальність потреби в обладнанні.

Президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн оголосила про план підтримки України до наступної зими "Repair, Rebuild, Restart" на суму 920 млн євро. Міністр наголосив, що деталі плану обговорюватимуть під час енергетичного "Рамштайну" у березні.

Крім того, Україна отримала від Євросоюзу 500 генераторів для підтримки енергетичної системи та критичної інфраструктури. Шмигаль підкреслив, що своєчасна допомога допомогла стабілізувати енергосистему. «Разом відновлюємо нашу інфраструктуру та робимо все, щоб світло перемогло темряву», — резюмував міністр.

Як повідомляло раніше ForUa, відновлення Дарницької ТЕЦ триватиме щонайменше два місяці.

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

