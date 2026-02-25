﻿
Війна

Зеленський розхвалював влучність ракет «Фламінго» перед прем'єром Норвегії

Усі ракети FP-5 «Фламінго», випущені українськими військовими, досягли території провідного російського виробника ракет — Воткінського заводу. Про це 25 лютого заявив президент України Володимир Зеленський.

Під час пресконференції в Києві з прем’єр-міністром Норвегії Йонасом Гар Стере Зеленський наголосив, що частину ракет намагалася перехопити російська ППО, однак усі вони долетіли до об’єкта. За його словами, це свідчить про високу якість і точність новітньої української зброї. Кількість застосованих ракет президент не уточнив.

Зеленський також зазначив, що Росія намагається атакувати виробничі потужності, де виготовляють «Фламінго», через що Україні довелося відновлювати лінію виробництва. Він додав, що обсяги випуску ракет зростатимуть залежно від фінансування та наявности необхідних компонентів.

Раніше, 21 лютого, Генеральний штаб Збройних сил України повідомив, що Сили оборони вночі завдали ударів по об’єктах військової промисловости та логістики армії рф. За даними командування, підрозділи ракетних військ і артилерії застосували крилаті ракети FP-5 «Фламінго» по підприємству в місті Воткінськ, після чого на заводі виникла пожежа.

За інформацією Генштабу, на «Воткінському заводі» виробляють міжконтинентальні балістичні ракети РС-24 «Ярс» різних модифікацій, ракети ЗМ-30 «Булава» для підводних човнів проєкту 955А «Борей-А», а також ракети для оперативно-тактичного комплексу «Іскандер-М» і авіаційного комплексу «Кінжал».

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ракетиЗеленськийВолодимир ЗеленськийФламінгокрилата ракетаЙонас Гар Стере
