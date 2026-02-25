Виплати дітям загиблих військових хочуть відкласти до 21 року

В Україні можуть змінити порядок виплати одноразової грошової допомоги неповнолітнім членам сімей загиблих військовослужбовців. Відповідні норми передбачені законопроєктом №14248, який зареєстровано у Верховна Рада України.

Нині одноразова грошова допомога розподіляється між усіма членами сім’ї загиблого військового, зокрема й неповнолітніми. Виплату на дитину отримує її законний представник — один із батьків або опікун. Уся сума перераховується на рахунок заявника.

У пояснювальній записці до законопроєкту зазначається, що така практика не гарантує цільового використання коштів саме в інтересах дитини. У зв’язку з цим депутати пропонують змінити механізм виплат.

Згідно з документом, половину суми, яка належить неповнолітньому члену сім’ї, пропонується виплачувати лише після досягнення ним 21-річного віку. Виплата має здійснюватися з урахуванням інфляції за період від моменту призначення допомоги.

Водночас законопроєкт передбачає винятки, за яких кошти можуть бути виплачені повністю до досягнення 21 року. Йдеться, зокрема, про встановлення інвалідності, тяжкі або невиліковні захворювання, надання повної цивільної дієздатності, а також важкий стан здоров’я чи інвалідність одного з батьків або усиновлювачів.

Автори ініціативи зазначають, що запропоновані зміни мають посилити захист прав дітей та забезпечити використання державної допомоги в їхніх інтересах.

Як повідомляло раніше ForUa, населення України скорочується на понад мільйон осіб щороку.