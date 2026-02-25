Економіка Польщі залежить від українців сильніше, ніж очікували аналітики

Біженці з України стали настільки важливою складовою економіки Польщі, що їхнє масове повернення додому може мати відчутні негативні наслідки для польського ринку праці та ВВП.

Як повідомив Польський економічний інститут з посиланням на дослідження Deloitte, у 2024 році українці забезпечили близько 2,7% зростання ВВП Польща, що відповідає 98,7 млрд злотих. За прогнозами аналітиків, до 2030 року внесок українців у формування польського ВВП може зрости до 3,2%.

У звіті зазначається, що польська економіка адаптувалася до напливу біженців краще, ніж очікувалося, а продуктивність їхньої праці виявилася вищою за попередні прогнози. Українці стимулюють економічне зростання не лише як наймані працівники та підприємці, а й як споживачі, збільшуючи внутрішній попит.

Водночас експерти звертають увагу на потенційні ризики у разі їхнього повернення до Україна. За оцінками Інституту, близько 40% дорослих українських мігрантів із високою або дуже високою ймовірністю залишаться в Польщі навіть після завершення війни, однак значна частина не має чітких планів щодо майбутнього.

За менш сприятливого сценарію польський ринок праці може втратити понад 0,5 млн працюючих іммігрантів з України. Йдеться насамперед про чоловіків, зайнятих у будівництві, промисловості та транспорті, а також про молодих жінок, які працюють у сфері послуг, торгівлі, охороні здоров’я, освіті та перекладів.