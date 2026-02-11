Євросоюз спрощує правила відмови у наданні притулку біженцям

Європейський парламент ухвалив поправки до регламенту ЄС щодо процедури надання притулку, які стосуються «безпечних країн походження» та «безпечних третіх країн». Тепер документ має затвердити Рада ЄС.

Список «безпечних країн походження»: Бангладеш, Колумбія, Єгипет, Косово, Індія, Марокко, Туніс, а також усі країни-кандидати до ЄС (Грузія, Туреччина, Сербія).

Обмеження застосовуються, якщо у країні триває війна, понад 20% заяв на отримання притулку від громадян цієї країни отримали позитивне рішення, країна під санкціями через порушення фундаментальних прав людини.

Також ЄС затвердив нові правила «безпечної третьої країни». Це держава, з якою ЄС або країна-член має договір про прийом біженців, або через яку прямував шукач притулку. Якщо шукач потрапив до Європи через таку країну, його заяву можуть не розглядати.

Остаточний список «безпечних третіх країн» ще не затверджено. Кожна країна ЄС формуватиме його самостійно.

Як повідомляло раніше ForUa, ЄС фіксує суттєве зростання кількості українських біженців у 21 країні.