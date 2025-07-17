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Війна

Україна повернула тіла ще 1000 загиблих захисників

Україна повернула тіла ще 1000 загиблих захисників

Україна змогла повернути тіла ще 1000 загиблих українських військових, які утримувала російська сторона. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проводять всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі уточнили, що цей захід з репатріації є плановою роботою і не є частиною жодних домовленостей, досягнутих у Стамбулі.

 Автор: Галина Роюк

Теги:

обмінзагиблі військовіобмін тілами
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