Україна повернула тіла ще 1000 загиблих захисників

Україна змогла повернути тіла ще 1000 загиблих українських військових, які утримувала російська сторона. Про це повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими.

За твердженням російської сторони, ці тіла належать громадянам України, зокрема військовослужбовцям. Наразі слідчі правоохоронних органів спільно з експертними установами МВС проводять всі необхідні експертизи та ідентифікацію репатрійованих тіл.

У Координаційному штабі уточнили, що цей захід з репатріації є плановою роботою і не є частиною жодних домовленостей, досягнутих у Стамбулі.