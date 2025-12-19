Україна повернула тіла 1003 загиблих захисників

Сьогодні, 19 грудня, відбувся черговий етап репатріаційних заходів, у результаті якого до України повернули 1003 тіла загиблих. За інформацією російської сторони, ці тіла належать українським військовослужбовцям.

Про успішне завершення місії повідомив Координаційний штаб з питань поводження з військовополоненими. Повернення полеглих героїв стало можливим завдяки спільній роботі багатьох державних структур, серед яких Об’єднаний центр при СБУ, Збройні Сили України, МВС, Офіс Уповноваженого Верховної Ради з прав людини, ДСНС та інші підрозділи сектору безпеки і оборони. Також зазначається важлива роль Міжнародного Комітету Червоного Хреста у сприянні процесу.

Наступним етапом роботи стане проведення необхідних експертиз та процедура ідентифікації репатрійованих тіл. У Координаційному штабі наголошують, що цей процес є складним і тривалим. Стан багатьох тіл значно ускладнює роботу експертів. Додаткові труднощі створює те, що російська сторона не надає інформації про напрямки, з яких були вивезені тіла, що суттєво уповільнює встановлення осіб загиблих.

Після ідентифікації тіла полеглих захисників будуть передані родинам для належного поховання.