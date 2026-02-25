Професійні російські війська майже вичерпані — розвідка

Після чотирьох років війни проти України російська армія зазнала значних втрат і змушена компенсувати дефіцит професійних військових низькокваліфікованим особовим складом, повідомляє розвідка Великої Британії.

За даними розвідки, понад 1,25 млн загиблих і поранених підірвали боєздатність російських збройних сил. Це змушує командування застосовувати примітивну тактику та вести наступ за рахунок кількісної переваги й готовності до високих втрат.

Через значні втрати більшість професійних військ, які розпочинали війну, були замінені малопідготовленими солдатами. Як зазначають аналітики, це змушує російських командирів використовувати базові тактичні прийоми для просування вперед, незважаючи на високий рівень втрат.

Водночас Росія адаптувала тактику, ширше використовуючи легкі транспортні засоби, безпілотники та групи проникнення, що дозволяє обходити українські оборонні позиції та порушувати логістику. Незважаючи на втрати, російські війська продовжують чинити постійний тиск на українську оборону, а просування на території України прискорилося у 2025 році, досягнувши піку наприкінці року.

Розвідка наголошує, що продовження наступальних операцій підтримується терпимістю російського керівництва до втрат та чисельною перевагою російських сил над ЗСУ

Як повідомляло раніше ForUa, втрати росіян у 25 разів перевищують українські на фронті.