Населення України скорочується на понад мільйон осіб щороку — демографи

В Україні з початку повномасштабного вторгнення РФ щорічне скорочення населення становить близько 1 млн 150 тис. осіб. Про це заявив заступник директора з наукової роботи Інститут демографії та досліджень якості життя імені Михайла Птухи НАН України Олександр Гладун.

За його словами, з початку війни в Україні щорічно народжувалося близько 185 тис. дітей, тоді як помирало приблизно 505 тис. осіб, що дає середньорічне природне скорочення населення близько 320 тис. осіб.

Великий вплив на скорочення населення має й міграція. Усереднені дані щодо зареєстрованої міграції через західний кордон України свідчать про щорічне скорочення ще близько 830 тис. осіб. Таким чином сумарне щорічне скорочення населення становить близько 1 млн 150 тис. осіб.

Гладун зазначив, що реальні масштаби міграції можуть бути ще більшими, адже частина українців виїжджала без документів або нелегально. Крім того, країна втрачає населення через окупацію частини територій, де оцінити втрати важко.

