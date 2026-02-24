ДІЯ запускає нову функцію для українців за кордоном

У порталі ДІЯ з’явилась нова категорія A1.2 «Вимушене переміщення за межі України». Вона дозволяє оформити компенсацію для тих, хто був змушений виїхати після 24 лютого 2022 року або не зміг повернутися додому через російську агресію.

Подати заяву можуть повнолітні громадяни України та батьки — від імені дітей.

Для підписання використовуйте Дія.Підпис або КЕП. Якщо ви вже подавали заяву у категорії A1.1 (внутрішнє переміщення), це не заважає оформити її і в A1.2.

Як подати заяву:

Авторизуйтесь на порталі Дія

Оберіть категорію A1.2 «Вимушене переміщення за межі України»

Заповніть інформацію про обставини виїзду

Додайте підтвердження, якщо є

Підпишіть заяву Дія.Підписом або КЕП

При заповненні потрібно вказати причини виїзду та перетину кордону, інформацію про неможливість повернення, відомості про прихисток, інше громадянство (якщо є).

Кожен зафіксований факт у заяві слугуватиме доказом, який бачить світ, наголошують у Дії.

