ССО заявили про серію ударів по військовій інфраструктурі РФ у Криму та Запорізькій області

Сили спеціальних операцій Збройних сил України заявили про ураження російського військового аеродрому «Херсонес» в окупованому Севастополі. Відео з кадрами удару українські спецпризначенці опублікували 16 березня у своєму телеграм-каналі.

За даними військових, атаки по об’єктах у Криму та на тимчасово окупованій частині Запорізької області відбувалися протягом останніх трьох днів. Точну дату удару не уточнюють.

У ССО повідомили, що на аеродромі «Херсонес» було уражено склад матеріально-технічного забезпечення, генератор і комутаційне обладнання російських станцій радіоелектронної боротьби та радіоелектронної розвідки.

Крім того, на окупованій частині Запорізької області українські військові завдали ударів по низці об’єктів російських сил. Зокрема, у Якимівці було уражено базу ремонту пошкодженої бронетехніки, в Андріївці — базу технічного обслуговування та склад матеріально-технічного забезпечення з озброєнням і технікою, а в Берестовому — логістичний центр противника.

Російська сторона ці повідомлення не коментувала. Призначений Росією очільник окупованої частини Запорізької області Євген Балицький раніше заявляв про обстріли регіону українськими військовими, водночас стверджуючи, що втрат немає.

Незалежно перевірити інформацію про ураження об’єктів на окупованих територіях наразі неможливо.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії російські регіони та окуповані території України регулярно зазнають ударів і атак безпілотників. Українські військові наголошують, що Сили оборони продовжують завдавати ударів по військових об’єктах противника, щоб зменшити його наступальні можливості.