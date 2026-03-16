Україна досягла 84% виконання Угоди з ЄС

"За результатами 2025 року загальний прогрес виконання Угоди зріс з 81% у 2024 році до 84% у 2025 році", – повідомляє Офіс віцепрем’єра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції.



У минулому році найбільший прогрес у виконанні зобов’язань, передбачених Угодою про асоціацію, досягнуто у таких сферах: "Фінансовий сектор" – приріст за рік становить 8%, загальний прогрес – 82%; "Соціальна політика та трудові відносини" – приріст за рік становить 7%, загальний прогрес – 87%; "Митні питання" – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 96%; "Сільське господарство" – приріст за рік становить 5%, загальний прогрес – 79%.

Найвищий рівень виконання зобов’язань зафіксовано у таких сферах: "Статистика та обмін інформацією" – 100%; "Освіта, навчання та молодь" – 99%; "Інтелектуальна власність" – 98%.

Найменшого прогресу досягнуто в таких сферах: науки, технології, інновації та космос - 74%, транспорт, транспортна інфраструктура, поштові та кур’єрські послуги - 59%, фінансова співпраця та боротьба з шахрайством - 24%.

За 2014-2025 роки головні виконавці зобов’язань, згідно з Угодою, демонструють такі показники: Кабмін виконав 81% заходів, Рада - 74% заходів, інші органи державної влади виконали 68% заходів.

