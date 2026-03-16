Суспiльство

Громада на Волині отримала від німецьких партнерів спецтранспорт для лікарні та комунальників

Громада на Волині отримала від німецьких партнерів спецтранспорт для лікарні та комунальників

Шацька громада на Волині отримала від партнерів із Німеччини два транспортні засоби — мікроавтобус Mercedes-Benz Sprinter та екскаватор. Допомогу передали партнери з міста Браке (Brake Unterweser).

Про це повідомила проєктна менеджерка Шацької селищної ради Катерина Коверзнєва, інформує Багнет. За її словами, передачу техніки вдалося організувати завдяки підтримці мера міста Браке Міхаеля Курца та його заступника Уве Шуберта, який нині працює на волонтерських засадах.

Мікроавтобус переобладнали для перевезення людей на кріслах колісних. Його передадуть комунальному некомерційному підприємству «Шацька лікарня», де транспорт використовуватимуть для перевезення людей з інвалідністю та маломобільних паліативних пацієнтів.

Екскаватор працюватиме у комунальних службах громади та допомагатиме виконувати роботи з благоустрою.

У Шацькій селищній раді зазначають, що це не перша допомога від партнерів із Німеччини. Раніше громада вже отримувала пожежний автомобіль, шкільний автобус, обладнання для освітніх закладів, а також бензопили, бензокоси й човни для дитячо-юнацької спортивної школи.

Крім того, партнери з Браке приймали на стажування працівників селищної ради. У громаді повідомляють, що таку співпрацю планують продовжувати і надалі.

 Автор: Богдан Моримух

Теги:

ВолиньКатерина КоверзнєваШацькBrake UnterweserMichael KurzUwe Schubert
Читайте нас у Google News
Читайте нас у Telegram

