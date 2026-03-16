Кліматична криза посилює пожежі у тропічних лісах Центральної та Західної Африки

Зміна клімату та діяльність людини, зокрема вирубка лісів, сприяють зростанню кількості пожеж у вологих тропічних лісах Центральної та Західної Африки. Такого висновку дійшли науковці у першому масштабному дослідженні цієї проблеми.

Дослідження опубліковане у науковому журналі Geophysical Research Letters.

Дослідники вперше комплексно проаналізували характер пожеж у тропічних лісах регіону. За їхніми даними, кількість загорянь у цих екосистемах зазвичай подвоювалася приблизно кожні 18 років, особливо у басейні річки Конго. Основними причинами зростання стали дедалі спекотніші та сухіші кліматичні умови, а також активна господарська діяльність людини, включно з вирубкою лісів. З огляду на кліматичні прогнози, ця тенденція, ймовірно, збережеться.

Через те, що пожежі у вологих тропічних лісах зазвичай мають менші масштаби, ніж у сухих лісах або саванах, вони довгий час залишалися поза увагою дослідників. У результаті було мало даних про те, де саме виникають такі пожежі, що їх спричиняє та як на них впливатиме зміна клімату.

Еколог Майкл Вімберлі з Університету Оклахоми, який очолив дослідження, зазначає, що традиційно науковці не розглядали вогонь як важливий фактор для вологих тропічних лісів. Однак останні дослідження в Амазонії показують, що ці екосистеми можуть бути значно вразливішими до пожеж, ніж вважалося раніше. За його словами, пожежі потрібно розглядати як один із важливих наслідків зміни клімату в тропічних лісах.

Для аналізу вчені використали супутникові знімки, які дозволили відстежувати активні осередки пожеж у період із 2003 по 2021 рік. Дослідження охопило території Західної та Центральної Африки, включно з басейном Конго. Науковці зафіксували чітке зростання частоти пожеж упродовж цього часу.

Найбільше зростання спостерігалося у рівнинних лісах північно-західної частини Конго. Там у 2021 році щорічно виникало приблизно на 400 активних пожеж на кожні 10 тисяч квадратних кілометрів більше, ніж у 2003 році. У багатьох районах басейну Конго густота активних пожеж за час дослідження подвоїлася.

Більша кількість пожеж також спостерігалася у районах, де швидко скорочується площа лісів. Інтенсивна діяльність людини фрагментує лісові масиви, збільшуючи довжину їхніх меж — саме там найчастіше виникають загоряння. Це пояснюється сухішим мікрокліматом і більшою кількістю інвазивних видів порівняно з внутрішніми частинами лісу.

Науковці також порівняли виникнення пожеж із погодними умовами і виявили чіткий зв’язок із високими температурами та дефіцитом вологи, який свідчить про водний стрес рослин. Особливо сильна залежність спостерігалася під час так званого «супер-Ель-Ніньйо» 2015–2016 років, коли тропічна Африка пережила аномальну спеку та посуху.

Отримані результати допомагають краще зрозуміти, як зміна клімату може впливати на пожежі у тропічних лісах Африки, особливо у роки явища Ель-Ніньйо. Вчені також попереджають про ризик так званого «порочного кола»: ліси, пошкоджені пожежами, стають більш фрагментованими, мають менше крон дерев і через це легше загоряються знову.