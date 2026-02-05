﻿
Технології

Дія.Підпис стане недоступним для більшості українців

Застосунок "Дія" оновлює алгоритм активації та використання "Дія.Підпису". Тепер для користування послугою обов’язковими стануть наявність фізичного біометричного документа та підтримка NFC у смартфоні.

Щоб активувати оновлений "Дія.Підпис", користувачеві потрібно:

- Перейти в меню застосунку.

- Відсканувати номер документа — ID-картки, закордонного паспорта або біометричної посвідки.

- Прикласти документ до смартфона для зчитування даних через NFC.

- Пройти фотоперевірку для підтвердження особи.

- Встановити новий 6-значний код (раніше використовувався 5-значний).

Користувачі з активним "Дія.Підпис" можуть продовжувати його використовувати до закінчення терміну дії. При повторному створенні підпису потрібно проходити процедуру за новими правилами.

Обов’язкові умови для активації:

- наявність фізичного біометричного документа;

- смартфон із підтримкою NFC.

Якщо телефон не підтримує NFC або користувач не має біометричного документа, скористатися послугою буде неможливо.

У "Дії" зазначають, що зміни впроваджуються для підвищення безпеки та надійності цифрового підпису.

Як повідомляло раніше ForUa, у Мінцифри розповіли про можливість проведення виборів через Дію.

 

 

 

 

 

 Автор: Тетяна Андрійко

Теги:

ДіяДія.Підписцифровий підписNFCбіометричний документ
