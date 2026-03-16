Кремль готує ґрунт для вторгнення в одну з країн НАТО

Кремль активізував гібридну кампанію, спрямовану на дестабілізацію Естонії. За даними німецького видання Bild, російська пропаганда знову почала просувати ідею створення так званої «Нарвської народної республіки», що може стати приводом для прямого військового втручання.

Чому Нарва під прицілом?

Місто Нарва, розташоване безпосередньо на кордоні з РФ, є стратегічно вразливим пунктом для НАТО. Аналітики вказують на кілька факторів, які використовує Москва:

Демографія: Близько 90% із 50-тисячного населення міста є російськомовними.

Інформаційний вплив: Російські державні медіа посилюють наративи про нібито «дискримінацію» російськомовних та «утиски» з боку Таллінна.

Сценарій 2014 року: Експерти Bild зазначають, що Кремль намагається адаптувати методику, використану на Донбасі, для створення штучного сепаратистського руху в країні-члені Альянсу.

Реакція та загрози

Західні спецслужби та військові експерти розцінюють ці кроки як частину підготовки до можливого конфлікту з НАТО. Мета Путіна — перевірити готовність Альянсу до виконання Статті 5 про колективну оборону. Якщо Росія зможе спровокувати внутрішній конфлікт у Нарві та ввести туди «миротворців», це поставить НАТО перед складним вибором.

Влада Естонії, своєю чергою, продовжує зміцнювати кордон та посилювати заходи безпеки, аби мінімізувати вплив російської пропаганди на місцеве населення.

Довідка: Нарва є третім за величиною містом Естонії. Через нього проходить ключовий транспортний коридор, що сполучає Таллінн та Санкт-Петербург.