Молдова на межі водної кризи

Президент Молдови Майя Санду заявила, що російська атака на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до екологічної загрози для річки Дністер і може вплинути на водопостачання країни.

За її словами, наслідки удару по Новодністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області, що стався 7 березня, вже призвели до розливу нафти в річці.



"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і діємо для захисту нашого народу", - написала вона.



Вона наголосила, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.



"Росія несе повну відповідальність", - наголосила Санду.



Після атаки російської армії по Дністровській ГЕС фахівці виявили у воді сліди технічних мастил.

За попередніми даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, забруднення може бути пов'язане з витоком ракетного палива.

Потоки забрудненої води поширилися вниз за течією Дністра. Зокрема, сліди забруднення зафіксовано в районі молдавського села Наславча.