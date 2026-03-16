Війна

Молдова на межі водної кризи

Президент Молдови Майя Санду заявила, що російська атака на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до екологічної загрози для річки Дністер і може вплинути на водопостачання країни.

За її словами, наслідки удару по Новодністровській гідроелектростанції в Чернівецькій області, що стався 7 березня, вже призвели до розливу нафти в річці.

"Атака Росії на Новодністровську гідроелектростанцію в Україні призвела до розливу нафти в річку Дністер, що загрожує водопостачанню Молдови. Ми оголосили екологічну тривогу і діємо для захисту нашого народу", - написала вона.

Вона наголосила, що відповідальність за те, що трапилося, лежить на Росії.

"Росія несе повну відповідальність", - наголосила Санду.

Після атаки російської армії по Дністровській ГЕС фахівці виявили у воді сліди технічних мастил.

За попередніми даними Міністерства економіки, довкілля та сільського господарства України, забруднення може бути пов'язане з витоком ракетного палива.

Потоки забрудненої води поширилися вниз за течією Дністра. Зокрема, сліди забруднення зафіксовано в районі молдавського села Наславча.

 

 Автор: Галина Роюк

