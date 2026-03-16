Нафта дорожча за дипломатію:Трамп погрожує зірвати саміт із Китаєм

Президент США Дональд Трамп заявив про можливість перенесення запланованого саміту з лідером Китаю Сі Цзіньпіном. Причиною такої різкої зміни планів стала позиція Пекіна щодо безпеки в Ормузькій протоці, повідомляє Financial Times.

Зустріч лідерів двох найбільших економік світу мала відбутися наприкінці цього місяця. Однак тепер Трамп прямо пов'язує проведення переговорів із готовністю Китаю долучитися до вирішення регіональних проблем.

Ключові тези заяви президента США:

Енергетична залежність Китаю: Трамп наголосив, що саме КНР є найбільшим бенефіціаром безпеки в регіоні, оскільки близько 90% своєї нафти країна імпортує саме через Ормузьку протоку.

Вимога до дій: Вашингтон очікує від Пекіна активнішої участі в забезпеченні стабільності на стратегічному водному шляху.

Дипломатичний тиск: Білий дім готовий використовувати формат майбутнього саміту як інструмент впливу.

"Я вважаю, що Китай теж повинен допомогти... Ми хотіли б знати про це заздалегідь. Це – довгий термін. Ми можемо відкласти зустріч", – зазначив американський лідер.

Наразі офіційний Пекін не надав розгорнутої відповіді на слова Трампа. Аналітики зазначають, що подібна риторика може суттєво ускладнити підготовку до саміту та посилити напруженість у відносинах між державами.