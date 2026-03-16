Зеленський зустрівся з американським актором Шоном Пенном, який прибув в Україну

16 березня президент Зеленський зустрівся з американським актором Шоном Пенном, який пропустив церемонію нагородження кінопремії "Оскар" заради поїздки до України. Про зустріч розповів глава держави у Telegram.

Зеленський висловив подяку закордонному актору за підтримку України з початку повномасштабної війни.

"Завдяки тобі, Шоне, ми знаємо, що таке справжній друг України. Ти з Україною з першого дня повномасштабної війни. І сьогодні. І знаємо, що й будеш надалі з нашою країною і нашим народом", — йдеться у повідомленні.

Раніше Укрзалізниця повідомила, що американський актор Шон Пенн 16 березня пропустив церемонію кіноакадемії, де отримав свою третю нагороду на премії "Оскар", для того, щоб приїхати до України.

Актор прибув до Києва потягом. Кадри з моментом прибуття компанія опублікувала у своїх соцмережах.

"Ми вміємо зберігати таємниці, тому про цей рейс мовчали до останнього. Тепер говоримо офіційно: Шон Пенн обрав Україну замість Оскара! І прибув Укрзалізницею до Києва", — зазначили в УЗ.

Цього року на 98-й премії "Оскар" Шон Пенн отримав нагороду за найкращу роль другого плану у фільмі "Одна битва за іншою". Це була його шоста номінація на премії та третя перемога.

ForUA нагадує, як повідомляв The New York Times із посиланням на два анонімні джерела, що вони не уповноважені розкривати деталі поїздки, тож раніше було невідомо, чим саме актор планував займатися в Україні та які міста міг відвідати. Представник Пенна від коментарів відмовився.