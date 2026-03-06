ООН зафіксувала новий мотив виїзду українців - перебої з водопостачанням

Зимові атаки Росія на енергетичну інфраструктуру Україна не призвели до збільшення кількості людей, які виїжджають за кордон, однак суттєво змінили причини такого рішення. Вперше серед мотивів від’їзду з’явилися проблеми з водопостачанням.

Про це в інтерв’ю агентству Інтерфакс-Україна заявила представниця Управління Верховного комісара ООН у справах біженців в Україні Бернадетт Кастель-Голлінгсворт.

За її словами, співробітники УВКБ ООН щодня працюють на 30 пунктах пропуску та відстежують як виїзд українців за кордон, так і їхнє повернення. Моніторинг ведеться від початку повномасштабної війни у 2022 році.

Кастель-Голлінгсворт зазначила, що попри складну зиму та удари по енергетиці, кількість людей, які залишають країну, не збільшилася. Водночас фіксувалися тимчасові внутрішні переміщення.

За її словами, у періоди сильних морозів деякі люди виїжджали до родичів у більш безпечні або тепліші регіони, однак згодом поверталися додому.

Водночас із листопада змінилася структура причин виїзду. Якщо раніше домінували безпекові фактори, то тепер дедалі частіше люди згадують проблеми з енергопостачанням.

«Загальна кількість тих, хто виїжджає, не зросла, але причини частіше пов’язані з енергетикою — зокрема з електрикою та водопостачанням. Занепокоєння щодо води — це щось нове, чого ми не фіксували раніше», — пояснила представниця УВКБ ООН.

Говорячи про демографічні особливості тих, хто залишає країну або стає внутрішньо переміщеною особою, вона зазначила, що домінуючої групи немає.

За її словами, іноді фіксуються короткострокові тенденції. Наприклад, у вересні та жовтні спостерігалося дещо більше виїздів молодих чоловіків після змін у законодавстві, але ця тенденція не збереглася.

Найчастіше країну залишають сім’ї, родини з одним дорослим і дітьми, а також люди похилого віку та інші вразливі категорії населення.

В УВКБ ООН наголошують, що продовжують щоденний моніторинг переміщень як на кордоні, так і всередині країни, щоб оперативно реагувати на гуманітарні потреби населення в умовах війни та енергетичної кризи.